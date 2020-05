Coronavirus, Juventus: Dybala finalmente guarito

Doppio tampone negativo per l'attaccante bianconero che esulta su Instagram

Dopo un mese e mezzo di malattia finalmente Paulo Dybala è guarito dal coronavirus. Lo ha comunicato la Juventus: l'argentino ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.

E sui social esplode la gioia del numero 10 della Juve: "La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!", si legge sul post pubblicato su Instagram.

