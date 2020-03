Coronavirus, ipotesi Olimpiadi Tokyo 2020 al via il 23 luglio 2021

Luglio 2021: questo è il periodo più probabile per l'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, p coronavirus. Lo riportano fonti del comitato organizzatore, citate da Kyodo News. Una task force è stata incaricata di pianificare il passaggio al calendario 2021 dell'evento, che inizialmente aveva programmato la cerimonia di apertura il 24 luglio 2020. Un arco temporale simile per il 2021 avrebbe il vantaggio di ridurre il numero di modifiche al piano organizzativo già esistente: nello specifico, dal 23 luglio 2021 all'8 agosto. Secondo la fonte, sono stati valutati più periodi. Se da una parte un'Olimpiade in primavera eviterebbe i problemi causati dal caldo e dall'umidità delle estati di Tokyo, un cambiamento drastico nella stagione costringerebbe a rielaborare completamente più piani logistici. Programmare l'evento più tardi consentirebbe di avere più margine di errore e darebbe alla pandemia di coronavirus più tempo per eseguire il suo corso. Inoltre, poiché le Olimpiadi hanno un impatto sui calendari sportivi di tutto il mondo, il mantenimento dell'intervallo di tempo corrente può consentire meno interruzioni nelle competizioni.

