Il Giro d'Italia si correrà dal 3 al 25 ottobre

Rotti gli indugi, almeno a livello ufficiale. L'Unione Ciclistica Internazionale ha infatti ufficializzato il nuovo calendario della stagione di ciclismo, ferma in questi mesi a causa dell'emergenza coronavirus: il Giro d'Italia, come anticipato nelle scorse settimane, verrà disputato a ottobre, dal 3 al 25. La prima corsa in linea è in programma in Italia, il 1 agosto, con la 'Strade Bianche'. Poi ci sarà la Milano-Sanremo l'8 agosto, la Tirreno-Adriatico 7-14 settembre. Il Lombardia si terrà pochi giorni dopo il Giro, il 31 ottobre. Nessuna sorpresa per il Tour de France, già calendarizzato dal 29 agosto al 20 settembre. Dal 20 ottobre all’8 novembre, infine, si terrà la Vuelta di Spagna

