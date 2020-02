Coronavirus, Figc chiede autorizzazione per gare a porte chiuse

di acp/abf

Roma, 24 feb. (LaPresse) - La Figc ha chiesto al governo l'autorizzazione per disputare alcune partite a porte chiuse in seguito all'emergenza Coronavirus. E' quanto si apprende da fonti federali mentre è in corso il consiglio Figc.

