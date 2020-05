Coronavirus, annullate gare MotoGP Gran Bretagna e Australia

Melobourne (Australia), 29 mag. (LaPresse/AP) - Anche le gare della MotoGP in Gran Bretagna e Australia sono state annullate a causa della pandemia di coronavirus. Gli organizzatori hanno dichiarato che la pandemia di Cvid-19 "e le conseguenti modifiche del calendario hanno obbligato la cancellazione di entrambi gli eventi".

Il Gran Premio di Gran Bretagna era stato programmato per il 28-30 agosto sul circuito di Silverstone e il Gran Premio di Australia era previsto a Phillip Island dal 23 al 25 ottobre.

"Voglio ringraziare gli stoici fan britannici per la loro pazienza e il loro supporto", ha dichiarato l'amministratore delegato di Silverstone Stuart Pringle in una nota. "Ora non vediamo l'ora che arrivi il 2021 quando Silverstone ospiterà ancora una volta la gara MotoGP più veloce e storica del calendario e lavoreremo duramente per renderlo un evento davvero eccezionale".

Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali e televisivi per la MotoGP, ha affermato che le gare britanniche e australiane non possono essere riprogrammate perché non è stato possibile superare le questioni logistiche e operative. La MotoGP punta a iniziare la stagione in Spagna a luglio.

