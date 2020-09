Cittadinanza a Suarez, Figc: procura federale apre inchiesta su esame 'farsa'

Dopo le irregolarità emerse nella prova di certificazione della lingua italiana per il calciatore Luis Alberto Suarez, scovate dalle indagini della Guardia di Finanza di Perugia, la Procura della Figc ha aperto un'inchiesta per l'esame 'farsa' che l'uruguayano avrebbe sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere il passaporto italiano. Da quanto si apprende da fonti federali il procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè ha chiesto la trasmissione degli atti dell'indagine alla magistratura di Perugia.

