Ciclismo, Froome cade al Giro del Delfinato: salterà il Tour de France

Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France, è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato, la frazione a cronometro a Roanne, in Francia. Costretto al ritiro, il 34enne britannico partecipava al Delfinato per affinare la sua preparazione in vista della 'Grande Boucle', al via il 6 luglio a Bruxelles, a cui non parteciperà. "E' una situazione molto seria, è chiaro che non prenderà parte al Tour", ha detto il direttore generale del Team Ineos Dave Brailsfords ai microfoni di France 3. "E' andato contro un muro - ha aggiunto il dirigente - E' un incidente grave". Per il corridore britannico si sospetta una frattura al femore.

