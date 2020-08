Zanardi, i medici del San Raffaele: "Miglioramenti significativi"

Alex Zanardi ha risposto con "miglioramenti clinici significativi". A dirlo è l’ospedale San Raffaele di Milano attraverso un comunicato nel quale specifica "che, dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi". "Per questa ragione - si legge nella nota dell'istituto - attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta". Sono passati due mesi dal 19 giugno scorso, giorno in cui il campione paralimpico è stato coinvolto in un incidente in handbike vicino Siena. Dopo il primo mese trascorso nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Siena, e il risveglio del coma farmalogico, Zanardi è stato trasferito nel lecchese nel centro di riabilitazione funzionale di Villa Beretta dell'ospedale Valduce. Successivamente, dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate, è stato trasferito al San Raffaele.

