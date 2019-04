Tour of the Alps, Geoghegan Hart vince quarta tappa, secondo Nibali

Tao Geoghegan Hart concede il bis. Il giovane ciclista del team Sky ha vinto la quarta tappa del Tour of the Alps, battendo in volata sull'arrivo di Cles Vincenzo Nibali. Alle loro spalle il polacco Rafal Majka, quarto il leader della classifica generale Sivakov. Chris Froome, in difficoltà sulla salita finale, è arrivato a 40 secondi dal compagno di squadra. Venerdì è in programma la quinta e ultima tappa della corsa, la frazione di 147,8 km da Caldaro a Bolzano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata