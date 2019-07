Tour de France: Teuns vince la sesta tappa, Ciccone nuova maglia gialla

​​Dylan Teuns ha vinto la sesta tappa del Tour de France, la frazione da Mulhouse a La Planche des Belles Filles, primo arrivo in salita. Il corridore belga ha preceduto Giulio Ciccone, staccato di 11" nello strappetto finale, ma è la nuova maglia gialla.

Teuns e Ciccone, in fuga fin dal mattino, hanno resistito al ritorno del gruppo dei migliori, regolato da Geraint Thomas, quarto e migliore degli uomini di classifica. Julian ha tenuto duro ed è arrivato con i big, piazzandosi sesto, ma ha perso la maglia gialla a favore dell'italiano per appena sei secondi. Nella top ten anche i due capitani della Movistar, Nairo Quintana e Mikel Landa, il primo a muoversi sull'ultima salita. Per Teuns si tratta del primo successo in un grande giro.

