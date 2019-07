Tour de France, tappa fermata per grandine: Bernal nuova maglia gialla

Lo stop della giuria a 25 km dalla fine della 19esima frazione per il maltempo. Valgono i tempi registrati in cima all'Izeran e il colombiano si ritrova primo in classifica

Colpo di scena al Tour de France. La giuria ha deciso di fermare la corsa a circa 25 km dalla fine della 19/a tappa, la Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes di 126,5 km, a causa della grandine caduta in Val d'Isere che ha reso la strada impraticabile. Saranno presi in considerazione i tempi registrati in cima all'Izeran. Il primo a transitare è stato il colombiano Egan Bernal con 2'07" sulla maglia gialla Julian Alaphilippe. Senza arrivare al traguardo, dunque, il corridore del Team Ineos diventa il nuovo leader della corsa per 44" grazie agli abbuoni.



