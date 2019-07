Tour de France: Simon Yates vince la quindicesima tappa

Per il britannico è il secondo successo in questa edizione della Grand Boucle. Alaphilippe conserva la maglia gialla

L'inglese Simon Yates ha vinto per distacco la 15/a tappa del Tour de France, da Limoux a Foix Prat d'Albis di 185.0 km. Per il britannico della Mitchelton-Scott è il secondo successo di tappa in questa edizione della Grand Boucle. Julian Alaphilippe della Deceunick-Quick Step conserva la maglia gialla.

Yates ha preceduto di 33" di ritardo il francese Thibaut Pinot e lo spagnolo Mikel Landa. A 51" è arrivato il colombiano Egal Bernal. Mentre Geraint Thomas è arrivato a 1'22" in compagnia dell'olandese Steven Kruijswijk. La maglia gialla Julian Alaphilippe è arrivato a 1'49" dal vincitore di tappa. A 1'54" è giunto al traguardo il danese Jakob Fulgsang, mentre a 2'58" sono arrivati i due colombiani Nairo Quintana e Rigoberto Uran. Si è staccato nel finale l'azzurro Fabio Aru, che ha provato a tenere il ritmo dei migliori fino all'ultima salita. Domani il Tour osserva il secondo giorno di riposo, martedì è in programma la 16/a tappa, pianeggiante, con partenza e arrivo a Nîmes dopo 177.0 km.

