Tour de France: sedicesima tappa a Ewan, Alaphilippe sempre leader

L'australiano della Lotto Soudal si è imposto in volata centrando la seconda vittoria in questa edizione

Caleb Ewan ha vinto la 16/a tappa del Tour de France, 177 km con partenza e arrivo da Nimes. L'australiano della Lotto Soudal si è imposto in volata centrando la seconda vittoria in questa edizione. Il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) resta in maglia gialla.

Ewan, già trionfatore al traguardo di Tolosa, ha preceduto Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) e l'olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). In classifica generale il leader Alaphilippe ha un vantaggio di 1'35" sul britannico Geraint Thomas, di 1'47" sull'olandese Steven Kruijswijk e di 1'50" su Thibaut Pinot. Domani è in programma la 17/a tappa, la Pont du Gard-Gap di 200 km.

