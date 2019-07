Tour de France, Sagan vince 5/a tappa: Alaphilippe resta in giallo

Lo slovacco in volata precede Van Aert e Trentin. Domani la prima vera frazione di montagna con arrivo a La Planche des Belles Filles. Il francese della Deceuninck-Quick Step ancora primo in classifica

Peter Sagan ha vinto la quinta tappa del Tour de France, la frazione da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar. Il campione slovacco ha regolato il gruppo in uno sprint ristretto a una quarantina di corridori precedendo Wout Van Aert e Matteo Trentin, terzo e migliore degli italiani. Julian Alaphilippe resta in maglia gialla. La corsa è stata ravvivata dalla fuga di Clarke, Wurtz, Wellens e Skujins, ripresi a 18 km dall'arrivo. La presenza di tre Cotes negli ultimi sessanta chilometri ha scremato il gruppo, favorendo corridori veloci capaci di resistere in una frazione mossa, proprio come il capitano della Bora-Hansgrohe. Domani la Grande Boucle prosegue con la sesta tappa, tra le più attese: l'arrivo in salita a La Planche des Belles Filles sarà il primo banco di prova per gli uomini della classifica generale.



