Tour de France: Quintana vince la diciottesima tappa con Izoard e Galibier

Il capitano della Movistar, in fuga per tutta la giornata, ha preceduto sul traguardo il francese Romain Bardet. Terzo il kazako Alexei Lutseko. Alaphilippe conserva la maglia gialla

Il colombiano Nairo Quintana ha vinto per distacco la 18esima tappa del Tour de France, la Embrun-Valloire di 208.0 km, con la scalata ai colli de l'Izoard e del Galibier. Il francese Julian Alaphilippe ha conservato la maglia gialla

Il capitano della Movistar, in fuga per tutta la giornata, ha preceduto sul traguardo il francese Romain Bardet della AGDR di 1 minuto e 35 secondi. Terzo il kazako Alexei Lutseko della Astana a 2.28. Quinto posto e migliore degli italiani, Damiano Caruso della Bahrain, quinto a 3.00 preceduto anche dal tedesco Lennard Kamna della Sunweb. L'azzurro si è tolto però la soddisfazione di essere passato per primo sull'Izoard. Il gruppo dei migliori è arrivato a oltre 5'.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata