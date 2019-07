Tour de France, Nibali vince la tappa: Bernal resta in giallo e va verso il trionfo

Vincenzo Nibali ha vinto la 20/a e penultima tappa del Tour de France, la Albertville - Val Thorens di appena 59,5 km, accorciata di 70 km a causa del maltempo. Il siciliano della Bahrain-Merida si è imposto per distacco, conquistando il primo successo in questa edizione. Egan Bernal conserva il comando della classifica con un vantaggio di 1'11" sul compagno di squadra Geraint Thomas, ipoteca così il trionfo finale alla vigilia dell'ultima frazione, con partenza da Rambouillet e passerella finale sugli Champs Elysees dopo 128 km. Lo 'Squalo dello Stretto' ha partecipato alla fuga di giornata e poi staccato tutti, percorrendo gli ultimi chilometri in solitudine. Al traguardo ha preceduto gli spagnoli della Movistar Alejandro Valverde ( a 10") e Mikel Landa (+14") e staccando di 17" il duo del Team Ineos formato dalla maglia gialla Egan Bernal e dal gallese Geraint Thomas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata