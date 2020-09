Tour de France: Kwiatkowski vince 18/a tappa, Roglic resta in giallo

Arrivo in passerella con il compagno di squadra Carapaz

Michal Kwiatkowski ha vinto la 18/a tappa del Tour de France, la frazione alpina di 175 km da Meribel a La Roche-sur-Foron. Il corridore polacco ha preceduto, con un arrivo in parata, il compagno di squadra del team Ineos Richard Caparaz e il belga van Aert. Entrambi sono stati protagonisti della fuga di giornata. Primoz Roglic resta in maglia gialla. Il corridore sloveno precede di 57" Tadej Pogacar, terzo Miguel Angel Lopez a 1'26". Domani (venerdì) è in programma la 19/a tappa, la frazione di 166,5 km senza difficoltà altimetriche da Bourg-en-Bresse a Champagnole, adatta a tentativi da lontano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata