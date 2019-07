Tour de France, Alaphilippe vince la 13esima tappa e difende la maglia gialla

Impresa di Julian Alaphilippe al Tour de France. Il francese della Deceunick ha vinto la 13esima tappa, la cronometro di Pau di 27.2 km, con il tempo di 35.00 netti. Alaphilippe ha battuto il gallese Geraint Thomas del Team Ineos, grande favorito, di 14 secondi. Terzo posto per il belga Thomas de Gendt, team Lotto, a lungo al comando, staccato di 0.36 secondi. Alaphilippe conserva la maglia gialla di leader della corsa, portando a 1 minuto e 26 secondi il suo vantaggio su Thomas.

Con lo stesso tempo di de Gendt è arrivato il colombiano Rigoberto Uran (Education First), seguito dall'australiano Richie Porte (Trek-Segafredo) e dall'olandese Steven Kruijswijk (Team Jumbo) a 0.45 da Alaphilippe. Buon settimo posto per il francese Thibaut Pinot (Groupama) a 0.49. Per quanto riguarda gli altri big della generale, il colombiano Egan Bernal (Ineos) non è andato oltre il 22° posto a 1.36. Peggio di lui Nairo Quintana della Movistar, 28° a 1.51. Migliore degli italiani Alberto Bettiol (ED), 19° a 1.26, seguito da Fabio Aru (UAE) 26° a 1.49. Vincenzo Nibali (Bahrain) ha chiuso con il 57° tempo a 3.09. Domani è in programma la 14/a tappa, da Tarbes al Tourmalet di 117.5 km, primo vero tappone pirenaico.



