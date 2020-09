Tour de France: Hirschi si aggiudica la dodicesima tappa

Per il corridore svizzero è il primo successo in carriera. Roglic resta in maglia gialla

Primo successo in carriera per lo svizzero Marc Hirschi che si aggiudica la vittoria della dodicesima tappa del Tour de France con partenza da Chauvigny e arrivo a Sarran. Il corridore ha lasciato i compagni di fuga con un'azione in solitaria sul Suc au May, l'ultima asperità di giornata, per poi involarsi da solo fino all'arrivo approfittando anche del lavoro della Sunweb. Al primo Tour in carriera, Hirschi era già stato protagonista in due delle tappe di questa Grande Boucle, con un piazzamento al secondo posto a Nizza e al terzo a Laruns. Dietro di lui nessuno dei big si è mosso: Primoz Roglic resta così in maglia gialla, con un vantaggio di 21" su Egan Bernal e 28" su Guillaume Martin.

