Tour de France: 4/a tappa a Viviani, Alaphilippe resta in giallo

Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) ha vinto la quarta tappa del Tour de France, la Reims-Nancy di 213.5 km. Il francese Julien Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserva la maglia gialla.

Il campione olimpico dell'Omnium a Rio 2016 è stato protagonista di una splendida volata, precedendo sul traguardo di Nancy il norvegese Alexander Kristoff della UAE Emirates e l'australiano Caleb Ewan della Lotto Soudal. Per Viviani è la prima vittoria in carriera al Tour de France, il veneto diventa uno dei pochi ad aver vinto almeno una frazione al Giro, alla Vuelta e alla Grand Boucle. Quarto posto per il due volte campione del Mondo e maglia verde, Peter Sagan, della Bora. Da segnalare, infine, il settimo posto di Giacomo Nizzolo del Team Dimension Data. Sostanzialmente invariata la classifica generale. Domani è in programma la quinta tappa da Saint Dié des Vosges a Colmar di 175.5 km.

