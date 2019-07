Tour de France, 11esima a tappa a Ewan: Alaphilippe sempre leader

L'australiano vince in volata al fotofinish davanti a Groenewegen e Viviani. Il francese ancora in maglia gialla. Caduta per Ciccone e Nizzolo

Caleb Ewan ha vinto l'undicesima tappa del Tour de France, la Albi-Tolosa di 167 km. L'australiano della Lotto Soudal si è imposto al fotofinish in volata, precedendo l'olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) e lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Il francese Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) resta in maglia gialla. Nella top ten di giornata anche Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), sesto. Da segnalare anche una caduta ai 20 km dal traguardo in cui sono rimasti coinvolti Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Giacomo Nizzolo (Dimension Data). In classifica Alaphilippe conserva 1'12" su Geraint Thomas (Team Ineos), 1'16" su Egan Bernal (Team Ineos) e 2'33" su Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Domani arrivano i Pirenei: in programma la 12/a tappa, da Tolosa a Bagneres-de-Bigorre di 209,5 km.

