Mondiali, Trentin argento nella prova in linea. Pedersen oro

L'azzurro bruciato in volata dal danese che conquista il titolo iridato a Harrogate in Inghilterra. Gara sotto la pioggia con tracciato accorciato dagli organizzatori.

L'azzurro Matteo Trentin ha conquistato la medaglia d'argento nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo di Harrogate, nello Yorkshire (Regno Unito). Oro in volata al danese Mats Pedersen, bronzo allo svizzero Stefan Kung. A causa delle cattive condizioni meteo il tracciato da Leeds ad Harrogate è stato accorciato da 285 a 261 chilometri con un tratto iniziale più breve compensato dai due giri in più sul circuito finale.

