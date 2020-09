Mondiali di Imola, trionfa il francese Alaphilippe

Julien Alaphilippe ha conquistato l'oro nella prova in linea dei Mondiali di Imola riportando il titolo in Francia dopo 23 anni. Il transalpino è scattato a dieci chilometri dall'arrivo reggendo al rientro dei cinque inseguitori Van Aert, Kwiatkowski, Fuglsang, Hirschi e Roglic, incrementando il vantaggio dopo l'ultimo scollinamento. Allo sprint argento per il belga Van Aert, favorito della vigilia, terzo lo svizzero Hirschl. Nibali è stato assorbito dal gruppo. Migliore italiano Damiano Caruso che si è piazzato al decimo posto. Era dal 1997 con Laurent Brochard che la Francia non vinceva l'oro iridato nella prova in linea.

