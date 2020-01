Marco Pantani avrebbe compiuto 50 anni

Il mondo del ciclismo si ferma per ricordare Marco Pantani. L'indimenticato campione romagnolo oggi avrebbe compiuto 50 anni. Il pirata nasce a Cesena il 13 gennaio 1970 e già a inizio anni 90 conquista tutti gli appassionati delle due ruote. I suoi scatti in salita, il suo look originale, la sua parlata da romagnolo doc entrano nel cuore degli italiani.

Già nel 1994 è uno dei protagonisti delle grandi corse a tappe. Chiude il Giro al secondo posto dopo aver domato per la prima volta il temibile Mortirolo e sale sul podio, terzo, al Tour de France.

Oggi avrebbe compiuto 50 anni...

Marco Pantani, Pirata per sempre!https://t.co/J2Nl1Umx3a pic.twitter.com/u0jSAd0bWy — F.C.I. (@Federciclismo) 13 gennaio 2020

L'anno di grazia è il 1998 quando conquista la doppietta Giro-Tour. Pantani entra nella leggenda. Nelle tappe di montagna tutti aspettano il suo show e spesso le speranze non vengono tradite. Prima lo sguardo agli avversari poi lo scatto e nel momento di maggior fatica il lancio della bandana per caricarsi ulteriormente.

Dopo il trionfo però c'è la caduta: il 5 giugno 1999 viene fermato per doping in un Giro che sta dominando. E' la goccia che fa traboccare il vaso. Inutili i tentativi di rientrare, la depressione lo consuma. Il 14 febbraio 2004 viene trovato senza vita nel residence "Le Rose" di Rimini. A stroncarlo un'overdose di cocaina ma a quasi 16 anni di distanza la sua morte resta ancora un mistero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata