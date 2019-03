Hamilton vince la Coppi&Bartali. Ultima tappa a Finetto

Parla australiano la 34a edizione della Settimana Internazionale Coppi&Bartali. Grazie al vantaggio accumulato nella cronometro a squadre della prima giornata e a un ottimo controllo sul gruppo nelle tappe successive, Lucas Hamilton (Mitchelton Scott) vince la cinque giorni emiliano romagnola dedicata alle icone del ciclismo italiano. Dietro al talento di Ararat, in classifica generale, i compagni di squadra Damien Howson e Nicholas Schultz. Anche nell’ultima tappa, quella da Crevalcore a Sassuolo, Hamilton è stato bravo a tenere sempre d’occhio i rivali principali mentre Mauro Finetto (Nazionale italiana) si lanciava nell’azione decisiva a tre chilometri dal traguardo. Uno scatto che ha permesso all’azzurro di tagliare per primo il traguardo, davanti a Davide Gabburo (Neri Sottoli – Selle Italia) e Howson.



Con l’ultima giornata della Settimana Internazionale Coppi&Bartali va in archivio anche la terza prova della Ciclismo Cup, competizione che regala il titolo di campione d’Italia alla squadra vincitrice. In testa alla classifica generale, ancora la Sottoli Neri – Selle Italia capitanata da Giovanni Visconti, protagonista di molte fughe durante la cinque giorni emiliano romagnola. Prossimo appuntamento con la Ciclismo Cup, vinta lo scorso anno dall’Androni Giocattoli Sidermec, il Tour of the Alps (in diretta su LaPresse dal 22 al 26 aprile). L’ex giro del Trentino sarà l’ultima grande occasione per molti di perfezionare la condizione in vista del Giro d’Italia.

