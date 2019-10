GP Bruno Beghelli, sprint di Colbrelli a Monteveglio

Gran finale del lombardo che anticipa in volata lo spagnolo Valverde e l’australiano Haig bissando il successo del 2015. Ritiro per il colombiano Bernal a venti chilometri dal traguardo. Martedì 8 Ottobre la Tre Valli Varesine su LaPresse

di Adriano Di Blasi

Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) ha vinto il 24° Gran Premio Bruno Beghelli superando in volata l’ex Campione del Mondo, Alejandro Valverde (Movistar), e l’australiano Jack Haig (Mitchelton Scott). Un’azione costruita alla grande dal lombardo che, insieme al compagno di squadra Garcia Cortina, ha attaccato a cinque chilometri dal traguardo, selezionando un gruppo di sette ciclisti che si è giocato la vittoria nonostante il tentativo del gruppo di recuperare. Negli ultimi 1000 metri è stato fondamentale il lavoro di Garcia Cortina che ha lanciato la volata del suo capitano, specialista degli sprint. Grazie a questo successo, Colbrelli bissa la vittoria del 2015 salendo al primo posto dell’albo d’oro con Stefano Zanini.

Tra i delusi di giornata, Egan Bernal (Ineos), vincitore dell’ultimo Tour de France, e la maglia rosa 2019 Richard Carapaz (Movistar), entrambi ritirati. I due sudamericani proveranno a rifarsi martedì 8 ottobre nella Tre Valli Varesine, uno degli ultimi appuntamenti prima del Lombardia (diretta dalle 15:00 su LaPresse). Oltre a essere un ottimo test verso la “Classica delle foglie morte”, la gara che partirà da Saronno chiuderà il Trittico Lombardo dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi. Percorso impegnativo di 200 chilometri con arrivo a Varese, in mezzo cinque giri di un circuito dove si si proverà a fare selezione verso il traguardo. La Tre Valli Varesine, inoltre, sarà la terzultima tappa della Ciclismo Cup, competizione di 19 gare che regala alla squadra migliore il titolo di Campione d’Italia. Al comando della classifica generale, l’Androni Giocattoli di Gianni Savio che, proprio in Lombardia, potrebbe festeggiare il terzo titolo in altrettanti anni.

