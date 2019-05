Giro, volatona a Novi Ligure. Vince Caleb Ewan, Viviani solo quarto

Caleb Ewan trionfa (secondo successo) nella undicesima tappa del Giro d'Italia. Il grande velocista mette la sua ruota davanti a tutti nell'undicesima tappa, interamente pianeggiante da Carpi a Novi Ligure per 221 km. Battuti, questa volta, Demar, Ackermann (eroico dopo la spaventosa caduta dell'altro giorno) e Elia Viviani che proprio, quest'anno, non riesce a centrarne una. Probabile che il su allenamento punti più sul Tour. Adesso, il grande velocista italiano lascerà la corsa. Le montagne non fanno per lu e andrà ad allenarsi per puntare a tante vittorie in terra di Francia. Quinto posto per l'ottimo Cimolai

Valerio Conti tiene facilmente la maglia rosa in una corsa animata fino a 25 chilometri dall'arrivo dal trio di "desperados" formato da Marco Frapporti (Androni Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Damiano Cima (Nippo Vini Fantini Faizanè). Soprattutto i primi due li abbiamo visti all'attacco in quasi tutte le tappe di questo genere. Arnaud Dema si prende la maglia ciclamino della classifica a punto togliendola ad Ackermann.

