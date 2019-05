Giro, Roglic trionfa nella crono. Bene Nibali. Crolla Yates, Conti in rosa

Primoz Roglic trionfa nella cronometro da Riccione a San Marino di 34,8 chilometri, nona tappa del Giro d'Italia. Un tempo stratosferico (51'52"), quello dello sloveno nella gara corsa in parte sotto la pioggia con la difficile rampa finale (una dozzina di chilometri) che porta alla rocca. Al secondo posto il belga Victor Campenaerts staccato di 10 secondi, "fregato" da un cambio di bicicletta ritardato. Si comporta molto bene Vincenzo Nibali (quarto all'arrivo dopo l'olandese Mollema) che, soprattutto nella seconda parte in salita, tiene il passo di tutti (tranne che dello sloveno). Il suo ritardo (1 minuto e 4 secondi) gli permette di restare a distanza contenuta (1'44") da Roglic in classifica generale. Malissimo Yates che perde 3'36" dallo sloveno e oltre due da Vincenzo. Miguel Angel Lopez (vittima di una foratura) lascia anche lui oltre tre minuti e Majka perde 2'49", Landa anche di più. Insomma, la cronometro dice che Roglic e un marziano ma che Vincenzo Nibali, allo stato delle cose, sembra in grado di tenergli a testa.

Vincenzo Nibali alla partenza della crono

Valerio Conti perde oltre tre minuti da Roglic (sul suo finale si s catena un vero e proprio nubifragio) ma tiene la maglia rosa per un minuto e 50". Lo sloveno risale fino al secondo posto in classifica dietro al giovane romano. La maglia banca finisce sulle spalle di Nans Peters, davanti a Madouas e Carboni. Domani il Giro riposa. Martedì si va da Ravenna a Modena per 145 chilometri completamente piatti. Sarà la volta buona per Elia Viviani?

Ecco l'ordine d'arrivo della non a tappa Riccione-San Marino di 34,8 chilometri a cronometro individuale

1. Primoz Roglic (TJV) in 51'52"

2. Victor Campenaerts (LTS) a 10"

3. Bauke Mollema (TFS) a 59"

4. Vincenzo Nibali (TBM) a 1'04"

5. Tanel Kangert (EF1) a 1'10"

6. Haga Chad (SUN) a 1'13"

7. Bob Jungels (DQT) a 1'15"

8. John Hugh Carty (EF1) a 1'29"

9. Pello Bilbao (AST) a 1'42

10. Mattia Cattaneo (ANS) a 1'51"

Ecco la classifica generale

1. Valerio Conti (UAD)

2. Primoz Roglic (TJV) at 1:50

3. Nans Peters (ALM) at 2:21

4. Jose Rojas (MOV) at 2:35

5. Fausto Masnada (ANS) at 2:36

6. Andrey Amador (MOV) 2'39"

7. Amaro Antunes (CCC) 3:05

8. Valentin Madouas (GFC) 3:27

9. Matteo Carboni (BRD) 3:30

10. Pello Bilbao (AST) 3:32

11. Vincenzo Nibali (TBM) a 3'34"

15. Mattia Cattaneo (AGS) a 4'34"

17. Davide Formolo (BOH) a 4'42"

18. Rafal Majka (BOH) a 4'43"

24. Simon Yates (MIS) a 5'37"



