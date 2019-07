Giro donne: Vos cala il tris. Van Vleuten sempre in maglia rosa

La “Cannibale” vince la volata di Fara Vicentino davanti a Van Der Breggen e Longo Borghini portando a casa il terzo successo di tappa. Niente stravolgimenti in classifica generale con la Van Vleuten sempre in controllo e ancora più vicina al titolo. Venerdì l’ottava giornata su LaPresse

di Adriano Di Blasi

Nessuna sorpresa nella settima tappa del Giro Rosa, la più importante competizione di ciclismo femminile al Mondo: arrivo in volata doveva essere e così è stato con tutte le migliori a giocarsi la vittoria. Le braccia alzate sul traguardo di Fara Vicentino, in Veneto, sono state ancora una volta quelle di Marianne Vos, campionessa olandese dal palmares inarrivabile, che ha festeggiato il terzo successo in questa edizione della Corsa Rosa dopo quelli di Viù e Piedicavallo, il 24° della sua carriera al Giro. Come nelle due precedenti occasioni, la “Cannibale” è stata perfetta nello sprint anticipando la connazionale Anna Van Der Breggen ed Elisa Longo Borghini grazie a una delle sue accelerazioni.

Quarta ma non meno felice della Vos, Annemiek Van Vleuten che continua la sua cavalcata in maglia rosa verso il secondo titolo al Giro dopo quello del 2018. Forte degli oltre quattro minuti di vantaggio in classifica generale sulla Van der Breggen, l’olandese ha tenuto sotto controllo le dirette rivali per tutta la gara, senza mai dare segni di stanchezza sul lungo e impegnativo percorso da Cornedo Vicentino a Fara. Dietro di lei hanno tagliato il traguardo Demi Vollering e Soraya Paladin, seconda italiana dietro la Longo Borghini, al quinto piazzamento tra le prime dieci dall’inizio del Giro.

Escludendo le due cronometro in cui la veneta ha dimostrato di non amare le prove contro il tempo, la Paladin ha confermato di essere all’altezza delle migliori al Mondo. L’unico rimpianto è di non essere mai riuscita a salire sul podio ma la ciclista dell’Alè Cipollini riproverà già domani, nell’ottava giornata: 133 chilometri da Vittorio Veneto a Maniago. Sarà la tappa più lunga del Giro Rosa 2019 con due Gran Premi della Montagna (Forcella di Pala Barzana e Clauzetto) che selezioneranno il gruppo prima del lungo rettilineo verso il traguardo (su LaPresse dalle 16:30).

