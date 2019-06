Giro d'Italia Under 23: Venchiarutti interrompe il digiuno italiano. Ardila ancora leader

di Nicola Petricca

Chi si rivede. Dopo quattro tappe senza vittorie, l'Italia torna al successo nel Giro Under 23 e lo fa con Nicola Venchiarutti. Il ciclista del Cycling Team Friuli ha conquistato in volata l'ottava tappa della corsa, battendo sul traguardo di Falcade i sei compagni di una lunga fuga in cui il gruppetto ha accumulato fino a 5' di vantaggio sulla Maglia rosa Andres Camilo Ardila. "In salita riesco a difendermi abbastanza bene, ma la mia caratteristica migliore è sicuramente la velocità. Una volta rientrato, non mi sono fatto prendere dal panico ed è stata la scelta giusta", ha commentato Venchiarutti al termine della gara.

Tutto invariato in testa alla classifica generale, con Ardila che ha tagliato il traguardo assieme al secondo, Alessandro Covi, e al terzo, Einer Augusto Rubio Reyes, mantenendo la Maglia rosa e oltre quattro minuti di vantaggio su entrambi. L'unico a perdere qualcosa è stato Juan Diego Alba, quarto, che si allontana di altri quattro secondi dal podio ed è ora a 15" dal terzo posto. "Se vincerò questa corsa non sarà solo merito mio, ma di tutta la squadra. Mi piacerebbe vedere sul podio anche il mio compagno Alba", ha dichiarato a riguardo Ardila. Domani il colombiano dovrà difendere la maglia per l'ultima volta, nella nona e conclusiva tappa del Giro. Partenza da Agordo e arrivo a Passo Fedaia, per un percorso di soli 35,8 chilometri. Per l'occasione, Lapresse trasmetterà la gara in diretta dalle 15.30.

