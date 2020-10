Giro d'Italia: Ruben Guerreiro vince la nona tappa a Roccaraso

Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia, il secondo arrivo in salita a Roccaraso, precedendo in uno sprint a due Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers). Per il corridore portoghese, in fuga fin dal via con altri sei corridori, si tratta del primo successo in un grande giro. Dietro il gruppo ha lasciato spazio ai fuggitivi. Gli uomini di classifica si sono guardati sprintando solo nei 500 metri finali: bene Kelderman (Sunweb) e Fuglsang (Astana), che hanno guadagnato una manciata di secondi su Vincenzo Nibali, arrivato sul traguardo insieme alla maglia rosa Almeida. Domani è in programma il primo giorno di riposo. Martedì è prevista la decima tappa da Lanciano a Tortoreto, di 177 km, che presenta pendenze difficili nel finale. Joao Almeida mantiene la maglia rosa.

