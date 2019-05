Giro d'Italia, Ewan vince l'ottava tappa. Conti resta in maglia rosa

Caleb Ewan ha vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Tortoreto Lido-Pesaro di 239.0 km. Valerio Conti conserva la maglia rosa. L'australiano ha preceduto in volata l'azzurro Elia Viviani e il tedesco Pascal Ackermann. Per Ewan è la prima vittoria di tappa in questa edizione.

Il vincitore di tappa Caleb Ewan, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "La determinazione e l'aiuto del team sono stati fondamentali per questo successo. Abbiamo cercato una tappa per sette giorni e finalmente è arrivata questa vittoria. Sono veramente felice. Volevo essere davanti a tutti all'ultima curva ma il traguardo era ancora lontano, allora ho aspettato un attimo a ruota di Ackermann. Sentivo di star bene e sono riuscito a superarlo". La Maglia Rosa Valerio Conti ha dichiarato: "È stato un finale non facile con il tratto in discesa ma ho una grande squadra e oggi mi hanno protetto alla perfezione. Penso che terrò la Maglia Rosa anche domani dopo la cronometro".

L'ordine di arrivo dell'8/a tappa del Giro d'Italia, la Tortoreto Lido-Pesaro di 239 km.

1. Caleb Ewan (AUS/Lotto), 239 km in 5h43:32 (media: 41,7 km/h)

2. Elia Viviani (ITA/DEC) s.t.

3. Pascal Ackermann (GER/BOR) s.t.

4. Fabio Sabatini (ITA/DEC) s.t.

5. Manuel Belletti (ITA/AND) s.t.

6. Arnaud Démare (FRA/FDJ) s.t.

7. Davide Cimolai (ITA/ICA) s.t.

8. Marco Canola (ITA/NIP) s.t.

9. Giacomo Nizzolo (ITA/TRE) s.t.

10. Rudi Selig (GER/BOR) s.t.

La classifica generale del Giro d'Italia dopo la 8/a tappa da Tortoreto Lido a Pesaro



1. Valerio Conti (ITA/UAE Emirates) 35h13'06"

2. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) +1'32

3. Giovanni Carboni (ITA/BAR) +1'41

4. Nans Peters (FRA/ALM) +2:09

5. Valentin Madouas (FRA/FDJ) +2'17

6. Amaro Antunes (POR/CCC) +2'45

7. Fausto Masnada (ITA/AND) +3'14

8. Pieter Serry (BEL/DEC) +3'25

9. Andrey Amador (CRC/MOV) +3'27

10. Sam Oomen (NED/SUN) +4'57

11. Pello Bilbao (SPA/AST) +5'23

12. Primoz Roglic (SLO/JUM) +5'24

13. Davide Formolo (ITA/BOR) +5'24

16. Vincenzo Nibali (Ita) a 6'03"





