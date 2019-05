Giro d'Italia, ad Anterselva trionfa Peters. Carapaz stacca Nibali e Roglic

Vanno in porto i resti di una fuga a 25. Vince il francese, secondo Chavez, terzo Formolo che rientra nei dieci in classifica. Nibali e Roglic perdono 20" da Landa e 8" da Carapaz

Impresa del francese Nans Peters ad Anterselva. Nel tempio del Biathlon va in porto quello che rimane di una grande fuga a 25 partita all'inizio della diciassettesima tappa (da Comezzada in Val di Sole ad Anterselva di 181 km) e che il gruppo ha lasciato andare. Secondo Chavez, terzo Formolo. Poi Masnada e Neilands.Tappa non complicatissima, ma ricca di saliscendi e con un salita finale di una certa importanza. A 20 dalla fine scappa Peters. Chavez, Neilands e Conti provano ad andarlo a prendere. Dietro si danno da fare Formolo e Masnada. Nel gruppo che viaggia a 5 minuti abbondanti, nel finale c'è qualche tentativo, Landa guadagna una manciata di secondi scappando con Carthy e a un certo punto anche Carapaz prova a staccare Nibali e Roglic e riesce a mettersi in tasca otto secondi: Landa arriva al traguardo con 4'26" di ritardo da Peters. Carapaz e Lopez a 4'38". Gruppo Nibali a 4'45". La classifica resta la stessa, ma Formolo (che era dodicesimo) rientra nei dieci.

Tutti pensano al modo di togliere secondi a Richard Carapaz. Finora, però, è lui che ogni giorno guadagna qualcosa agli altri. Adesso, Nibali, che è secondo in classifica a 1'55" dall'ecuadoriano, deve inventarsi qualcosa. C'è poco tempo e poche tappe.

La tappa - Dopo 15 km dalla partenza in salita verso il passo della Mendola, parte la fuga a 25: Peters (Ag2r), Masnada e Vendrame (Androni-Sidermec), Maestri (Bardiani), Antunes e De La Parte (CCC), Kangert (Education First), Neilands (Israel Cycling Academy), De Gendt (Lotto Soudal), Chaves (Mitchelton-Scott), Brambilla e Conci (Trek-Segafredo), Jungels (Deceuninck-QuickStep), Bouwman (Jumbo-Visma), Conti (UAE), Formolo (Bora-hansgrohe), Bakelants e Hamilton (Team Sunweb). A 15 km dal traguardo dopo tentativi e ricongiungimenti, sono rimasti in diciotto. Da qui nasce il tentativo di Nans Peters che porta alla vittoria del francese.

Domani - Domani il Giro torna a correre in piano. E' l'ultma tappa per i velocisti (Valdaora-Santa Maria di Sala di 220 km): il tedesco Pascal Ackermann ha l'ultima chance per conquistare la terza vittoria di tappa e togliere la maglia al francese Arnaud Demar. Poi, da venerdì a domenica, si decide il Giro. Due occasioni per scalatori e grandi campioni: Treviso-San Martino di Castrozza (151 km) e, soprattutto, la terribile Feltre- Croce d'Aune Val d'Avena di 194 chilometri con il durissimo Passo Manghen, il Rolle e le due salite finali una, sopra all'altra. Infine, domenica la cronometro di Verona di 15,6km che potrebbe servire per colmare piccoli distacchi e limare la situazione. Ma il vincitore del 102 esimo Giro d'Italia sembra già avere un nome: o è Carapaz o va a chi tra Nibali, Roglic e Landa, fa l'impresona.

