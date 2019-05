Giro d'Italia, a Como vince Cataldo. Carapaz e Nibali staccano Roglic

L'ecuadoriano resta in maglia rosa. Buona prova per il siciliano, sesto, che guadagna 37" sullo sloveno. Si riparte martedì con la 16/a tappa

Dario Cataldo ha vinto la 15/a tappa del Giro d'Italia, la Ivrea-Como di 232 km. Il corridore abruzzese della Astana ha preceduto allo sprint il lombardo Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec). L'ecuadoriano Richard Carapaz (Movistar) resta in maglia rosa.

Terzo al traguardo il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), primo del gruppetto giunto a 11" che comprendeva Vincenzo Nibali e Carapaz. Cataldo era scattato in fuga proprio con Cattaneo. Buona prova per il siciliano della Bahrain-Merida, sesto, che guadagna 37" sullo sloveno Primoz Roglic (arrivato a 51") e ora in classifica ora lo insegue a 1'. Lunedì secondo giorno di riposo, si riparte martedì con la 16/a tappa, la Lovere - Ponte di Legno di 194 km.

L'ordine di arrivo della 15/a tappa

1. Dario Cataldo (ITA/Astana), 5h 48:15 (media: 39,9 km/h),

2. Mattia Cattaneo (ITA/AND) st,

3. Simon Yates (GBR/MIT) a 11,

4. Hugy Carthy (GBR/EF1) a 11,

5. Richard Carapaz (ECU/MOV) a 11,

6. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) a 11,

7. Miguel Angel Lopez (COL/AST) a 36,

8. Rafal Majka (POL/BOR) a 36,

9. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) a 36,

10. Mikel Landa (SPA/MOV) a 36,

11. Davide Formolo (ITA/BOR) a 36,

12. Bauke Mollema (OLA/TRE) a 51,

13. Primoz Roglic (SLO/JUM) a 51,

14. Ion Izagirre (SPA/AST) a 51,

15. Jan Polanc (SLO/UAE) a 54.

La classifica generale

1. Richard Carapaz (ECU/MOV) 64h24min0sec,

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) a 47 secondi,

3. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) a 1:47,

4. Rafal Majka (POL/BOR) a 2:35,

5. Mikel Landa (SPA/MOV) a 3:15,

6. Bauke Mollema (OLA/TRE) a 3:38,

7. Jan Polanc (SLO/UAE) a 4:12,

8. Simon Yates (GBR/MIT) a 5:24,

9. Pavel Sivakov (RUS/INE) a 5:48,

10. Miguel Angel Lopez (COL/AST) a 5:55.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata