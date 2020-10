Giro d'Italia: 16esima tappa a Tratnik, Almeida resta in rosa

Lo sloveno si è imposto per distacco sul traguardo di San Daniele del Friuli

Jan Tratnik ha vinto la 16/a tappa del Giro d'Italia, la Udine-San Daniele del Friuli di 229 km. Lo sloveno della Bahrain-McLaren, al primo successo nella corsa rosa, si è imposto per distacco e ha preceduto al traguardo, di 6", l'australiano Ben O'Connor (NTT Pro Cycling). "Ho ancora bisogno di tempo per rendermene conto. Ho vinto in modo speciale", ha spiegato Tratnik ai microfoni di Raisport.

La maglia rosa resta sulle spalle di Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step): il portoghese con uno scatto nel finale ha anche strappato altri 2'' ai rivali. Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) è il primo degli italiani nella classifica generale, settimo a 3'31".

