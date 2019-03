Ciclismo, Trofeo Binda: Marianne Vos cala il poker a Cittiglio

di Nicola Petricca

La regina si riprende la corona. Con una volata da urlo, lanciata e condotta fino al traguardo, Marianne Vos conquista per la quarta volta il Trofeo Alfredo Binda, terza tappa stagionale dell'Uci Women's World Tour. Sulle strade di Cittiglio, l'olandese, da molti ritenuta la ciclista più forte di sempre, aveva già vinto nel 2009, 2010 e 2012. "Sono tanti successi, ma l'ultimo risaliva a molto tempo fa. La mia squadra è stata bravissima a condurre la gara, facendo l'andatura e gestendo i movimenti del gruppo. Le ragazze mi hanno portata nella posizione perfetta per la volata e ho colto l'occasione. Sono contenta per la vittoria, qua sento l'affetto della gente", ha dichiarato a fine gara. Seconda, alle spalle di Vos, la vicecampionessa del mondo Amanda Spratt, che è rimasta nel gruppo di testa fino in fondo, ma non è riuscita a rispondere allo scatto dell'olandese. Terza la danese Cecile Uttrup Ludwig. Solo sesta la vincitrice dello scorso anno, Katarzyna Niewiadoma. Tre le italiane nelle prime dieci posizioni: Elena Cecchini, quinta, Soraya Paladin, nona, ed Erica Magnaldi decime. Tutte e tre hanno partecipato alla volata finale, ma sono state travolte dalla potenza di Vos.

Le condizioni climatiche ideali consentono al gruppo di tenere subito un'andatura sostenuta e alla corsa di avere un ritmo elevato. Dopo una prima parte di gara in controllo, è Grace Brown a tentare l'azione solitaria. L'australiana, alla prima stagione con la Mitchelton-Scott, prende il largo nel secondo circuito della gara, l'anello breve che transita quattro volte per Cittiglio. La fuga di Brown termina a 43 km dall'arrivo, quando viene recuperata dal gruppo, in cui sono presenti tutte le favorite per la vittoria. In discesa ci prova anche la svizzera Jolanda Neff, ma l'attacco si esaurisce subito.

A metà del terzo giro arriva l'azione di Ashleigh Moolman-Pasio, campionessa sudafricana e compagna di squadra di Vos nella CCC-Liv, che forza i ritmi per frazionare il gruppo. All'ultimo passaggio a Cittiglio è poi Demi Vollering a tentare la fuga. L'olandese mantiene la testa per metà giro, arrivando ad accumulare anche 43" secondi di vantaggio, ma cede di schianto e viene ripresa, a 9 km dal traguardo, da un gruppetto di una decina di atlete. Nel finale le battistrada attaccano a turno, ma tutti i tentativi vengono subito neutralizzati, fino all'imbocco del rettilineo conclusivo. In questo tratto, in leggera pendenza, Vos lancia quasi subito la volata, uscendo di prepotenza. L'olandese sfodera una progressione micidiale e fa il vuoto. Le avversarie sperano in un suo crollo, che non arriva, e ne perdono presto la ruota, mentre Vos alza comincia a esultare già diversi metri prima del traguardo, che taglia con le braccia alzate al cielo.

