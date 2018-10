Ciclismo, Tre Valli Varesine: parata di campioni per la classica lombarda

In gara tutti i big del ciclismo internazionale, da Valverde a Nibali. Si parte da Saronno per quasi 200 km di percorso con arrivo a Varese. Corsa valida anche per la Ciclismo Cup in cui la Androni Giocattoli-Sidermec comanda la classifica a squadre

di Nicola Petricca

Dopo il doppio appuntamento con il Giro dell'Emilia e il Gran Premio Bruno Beghelli, la Ciclismo Cup torna in Lombardia per la 98a Tre Valli Varesine (diretta su Lapresse.it, martedì, ore 15.15). La corsa, una classica del ciclismo italiano, concluderà il cosiddetto Trittico Lombardo che si era aperto a metà settembre con la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi, vinte da Gianni Moscon e Sonny Colbrelli. Una gara affascinante, ricca di storia e con un percorso talmente apprezzato dagli atleti da rimanere quasi invariato negli anni. Anche in quest'edizione a sfilare tra i laghi lombardi e le salite varesine ci sarà il meglio del meglio del ciclismo internazionale, a partire da Alejandro Valverde, vincitore del Mondiale il 30 settembre scorso.

I partecipanti. Ben 15 team World tour al via. Tra le migliori squadre del mondo mancheranno solo il Team Sky di Moscon, la Lotto Soudal e la Quick Step Floors. Con un percorso aperto sia ad arrivi in volata, sia in solitaria, la Tre Valli non ha un favorito numero uno, ma tanti potenziali vincitori. Oltre al già citato Valverde, in grande forma e che potrebbe davvero puntare al bis dopo la vittoria a Innsbruck, saranno da tenere d'occhio Thibaut Pinot, l'anno scorso secondo, Rafal Majka, Jakob Fulgsand e Primoz Roglic. Tra gli italiani spiccano i nomi di Vincenzo Nibali, Dario Cataldo e Davide Formolo. Possibili outsider per la vittoria della corsa sono Davide Battaglin, gregario di Roglic ma che, se in giornata, potrebbe provare a sorprendere tutti, e il ventenne australiano Robert Stannard, vincitore del Piccolo Giro di Lombardia che proprio alla Tre Valli vestirà per la prima volta la maglia di un team World tour, la Mitchelton-Scott. Tra i team Professional ci sarà ancora una volta la Androni-Sidermec, formazione italiana in testa alla classifica a squadre di Ciclismo Cup con ampio vantaggio sulla Bahrain Merida e sulla Bardiani-Csf.

Il tracciato sarà lungo 197.1 km, attraverserà gran parte della provincia varesina e avrà una struttura simile a quella degli ultimi anni. Si partirà ancora una volta da Saronno e la prima parte, quella in linea, sarà lunga 77 km. I ciclisti costeggeranno il Lago di Varese e il Lago di Comabbio, prima di dirigersi verso il capoluogo di provincia passando per il parco regionale Campo dei Fiori. Arrivati a Varese gli atleti affronteranno il classico circuito cittadino che, però, presenterà una variazione nel finale: dopo sei giri da 12.7 km, ce ne saranno altri due che includeranno anche la salita di Calcinate del Pesce e saranno lunghi 21.3 km. Lo strappo che conduce a Casciago sarà breve ma impegnativo, 1150 km con punte di pendenza del 10%, e proprio qua potrebbero esserci tentativi di fuga. Il tracciato si concluderà con una discesa di tre chilometri, seguita da un chilometro pianeggiante che porterà all'arrivo.

