Ciclismo, Settimana Internazionale Coppi&Bartali: Rosa, Landa e Visconti protagonisti

Il lungo percorso verso il Giro d’Italia è iniziato. A quattro giorni dal trionfo in volata di Alaphilippe alla Milano-Sanremo, il calendario italiano continua con gli appuntamenti che aprono la strada alla Corsa Rosa. Il primo è la Settimana Internazionale Coppi&Bartali, una cinque giorni utile a migliorare la preparazione in vista del Giro per alcuni, fondamentale per altri per conquistare punti nella Ciclismo Cup, competizione che regala il titolo di Campione d’Italia alla squadra vincitrice. Da mercoledì 27 a domenica 31 marzo (in prima visione su LaPresse ogni giorno dalle 17:00) alcuni tra i migliori corridori al mondo si sfideranno nella competizione dedicata alle icone del ciclismo italiano.

Su due in particolare saranno concentrati gli occhi di tanti: Diego Rosa e Mikel Landa. Trionfatore della passata edizione, lo scalatore italiano del Team Sky, da maggio Ineos, torna sulle strade dell’Emilia Romagna a caccia di un bis che lo farebbe diventare il più vincente nella storia della corsa insieme a Damiano Cunego (2006, 2009) e Moreno Argentin (1984, 1992). Come nel 2018, Rosa potrà fare affidamento su compagni di alto livello: da Van Baarle a de la Cruz, entrambi papabili vincitori, da Elissonde a Dunbar. Discorso simile per Landa circondato da Anacona, Betancur, Fernandez e Bennati. Lo spagnolo della Movistar, però, si deve ancora completamente riprendere dopo la frattura alla clavicola destra dello scorso gennaio e la Coppi&Bartali sarà utile soprattutto per testare il suo recupero. Tra gli altri protagonisti attesi: Giovanni Visconti, capitano della Neri Sottoli - Selle Italia, squadra leader della Ciclismo Cup con 156 punti, quasi 30 in più dell’Androni Giocattoli Sidermec, campione in carica. La squadra diretta da Gianni Savio, si presenta in Emilia Romagna puntando tutto su Mattia Cattaneo, Fausto Masnada e Manuel Belletti che correrà in casa. Al nastro di partenza anche la Nazionale italiana, coordinata dal commissario tecnico Davide Cassani, con Mauro Finetto e Alessandro Fedeli a guidare un gruppo di giovani talenti.

Percorso classico per la 34a edizione della Settimana Internazionale Coppi&Bartali. Prima tappa divisa in due con 100 chilometri in linea, abbastanza impegnativi, la mattina e una crono a squadre nel pomeriggio. Nella seconda giornata si farà molta selezione sui cinque gran premi della montagna che porteranno da Riccione a Sogliano al Rubicone con tratti fino al 16% di pendenza. Terza tappa intermedia sul circuito di Forlì mentre la quarta, da

Crevalcore a Crevalcore, sarà la più lunga di tutte (171 chilometri) ma completamente in piano, lasciando spazio ai velocisti per la volata. Finale da Fiorano Modenese a Sassuolo con il Valic