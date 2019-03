Ciclismo, i Mondiali di pista sono azzurri: Ganna oro nell'inseguimento, Plebani bronzo

Grande impresa di Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo su pista in Polonia. L'azzurro ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento battendo in finale il tedesco Domenic Weinstein con il tempo di 4'07"992. Medaglia di bronzo per l'altro italiano Davide Plebani. Per il 22enne Ganna è il terzo titolo iridato nella specialità.



