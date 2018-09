Ciclismo, bis Colbrelli nella coppa Bernocchi

Il capitano della Bahrein Merida vince in volata davanti a Belletti e Simion lanciando un messaggio chiaro al Commissario tecnico Cassani in vista del Mondiale di fine mese

Come un anno fa. Sonny Colbrelli vince la centesima edizione della Coppa Bernocchi, secondo appuntamento del Trittico Lombardo, superando Manuel Belletti (Androni Sidermec) e Paolo Simion (Bardiani CSF) nella volata finale con uno strappo di pura potenza. Il lombardo risponde così al successo di Gianni Moscon, appena 24 ore prima nel trofeo Agostoni, candidandosi a un posto nella squadra che il Commissario tecnico della Nazionale, Davide Cassani, annuncerà domani per il Mondiale di Innsbruck del 30 settembre. Un botta e risposta tra due grandi ciclisti italiani che hanno dominato, seppur in modo differente, le prime due prove del Trittico.

Se Moscon ha dimostrato una resistenza impressionante con la fuga a 60 chilometri dal traguardo, Colbrelli ha confermato di essere il miglior sprinter italiano insieme ad Elia Viviani, anche grazie alla collaborazione di una squadra che gli ha servito la vittoria su un piatto d’argento. In particolare Giovanni Visconti e Grega Bola fondamentali nel lanciare la volata a 300 metri dal traguardo prima di lasciare spazio a Colbrelli. Solo a quel punto il lombardo ha fatto salire i giri delle gambe dando tre metri agli altri velocisti. Dietro di lui c’è stata grande lotta per il podio con Belletti e Simion bravi ad anticipare gli avversari conquistando punti preziosi per la Ciclismo Cup, competizione che regala alla miglior squadra Continental dell’anno una partecipazione certa al Giro d’Italia 2019.

