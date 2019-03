Castellana cambia nome e diventa Castellana-Coppi in onore del Campionissimo

Il Consiglio regionale del Piemonte, nella seduta di lunedì 5 marzo, ha approvato la Proposta di deliberazione della Giunta regionale, con la quale il Comune di Castellania (20mila abitanti) cambia nome e diventa Castellania Coppi, in onore del campionissimo Fausto Coppi. Il paese natale dei fratelli Fausto e Serse Coppi, sulle colline tortonesi in provincia di Alessandria, ha voluto infatti cambiare la propria denominazione, per legarsi in modo ancora più indissolubile al Campionissimo. Da sempre infatti, Castellania è meta di continue visite, in particolare dalla Francia, in una sorta di pellegrinaggio laico nei luoghi natali e sulla tomba di quello che è un'icona dello sport mondiale, non solo del ciclismo.

Coppi morì a soli 40 anni il 2 gennaio del 1960 in seguito a una febbre malarica presa durante una battuta di caccia in Africa (Alto Volta) insieme al campione francese e amico Raphael Geminiani. Al ritorno, durante le vacanze di Natale, entrambi si sentirono male e furono assaliti da una forte febbre. Geminiani fu curato in Francia dove gli venne diagnosticata la malaria e venne guarito con robuste dosi di chinino. A Tortona, invece, sbagliarono la diagnosi: qualcuno lesse male un vetrino e la valutazione giusta arrivò troppo tardi quando il "Campionissimo" era già moribondo.

A Castellania non si celebra solo il dolore della morte di Coppi, ma anche la sua nascita. Quest'anno cade il centenario della nascita dell'Airone (15 settembre 1919). Tante sono le celebrazioni e le iniziative, partendo dal Giro d'Italia, per cui il cambio di denominazione costituisce il massimo suggello immaginabile.

