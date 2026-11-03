Giro d’Italia 2027 ecco tappe e percorso: da Trieste a Roma con 8 arrivi in salita

3.418 chilometri e 50.250 metri di dislivello: doppio Mortirolo, Passo Gavia e cronometro

È stato presentato a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il percorso del Giro d’Italia 2027, edizione numero 110, in programma dall’8 al 30 maggio. La Corsa Rosa partirà sabato 8 maggio da Trieste e si concluderà domenica 30 maggio nella tradizionale cornice di Roma, dopo 21 tappe che metteranno alla prova velocisti, scalatori e specialisti delle prove contro il tempo.

Il tracciato prevede complessivamente 3.418,9 chilometri e 50.250 metri di dislivello, con una suddivisione che comprende sei tappe per velocisti, otto di media montagna, cinque di alta montagna e due cronometro individuali. Una corsa caratterizzata da numerosi appuntamenti decisivi per la classifica generale, con il ritorno di salite storiche e arrivi in quota particolarmente impegnativi.

Tra i simboli dell’edizione 2027 ci saranno il Passo Gavia, che sarà la Cima Coppi, e il Mortirolo, destinato a essere affrontato due volte e a ricoprire il ruolo di Montagna Pantani. La frazione Montecatini Terme-Zeri sarà invece la Tappa Bartali, interamente in territorio toscano.

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Dal Monte Zoncolan agli autodromi: le salite e i luoghi simbolo

Tra le principali novità del percorso spicca il ritorno, dopo sei anni, del Monte Zoncolan, che sarà scalato dal versante di Ovaro. Un’ascesa storica, teatro nel 2018 del successo di Chris Froome, che torna protagonista della Corsa Rosa a distanza di nove anni.

Saranno tre gli autodromi coinvolti nel Giro d’Italia 2027: Misano Adriatico, con l’Autodromo Marco Simoncelli, il Mugello e Monza, con l’Autodromo Nazionale. Tre scenari particolari che accompagneranno altrettante frazioni della competizione.

Spazio anche alla memoria del ciclismo italiano. La partenza della quinta tappa da Filottrano sarà l’occasione per ricordare Michele Scarponi, a dieci anni dalla sua scomparsa. Nel 2027, inoltre, il Giro d’Italia celebrerà gli 80 anni della Polizia Stradale, definita gli «angeli custodi della Corsa Rosa».

Giro d’Italia 2027, la prima settimana: da Trieste alle montagne dell’Appennino

La prima tappa partirà e arriverà a Trieste, con un percorso di 172 chilometri che prevede anche uno sconfinamento in Slovenia e tre difficoltà altimetriche negli ultimi 40 chilometri. La seconda frazione si svolgerà invece interamente in territorio sloveno, da Lubiana a Koper, prima del ritorno in Italia con la Cervignano del Friuli-Possagno.

La quarta tappa porterà la corsa in Emilia-Romagna, da Argenta a Misano Adriatico, con arrivo all’Autodromo Marco Simoncelli e una probabile occasione per i velocisti.

Il primo vero banco di prova per gli uomini di classifica arriverà alla quinta frazione, da Filottrano a Sarnano-Sassotetto. Soltanto 139 chilometri, ma ben 3.300 metri di dislivello e un arrivo in salita che potrebbe già provocare distacchi importanti.

Dopo la Alba Adriatica-Lanciano, la Corsa Rosa affronterà la prima cronometro individuale, una prova in salita di 19,6 chilometri da Sulmona a Campo di Giove. Nel fine settimana spazio poi alla tappa Trasacco-Napoli, prima dell’arrivo in quota a Subiaco-Monte Livata, nella frazione con partenza da Itri che chiuderà i primi nove giorni di gara.

Seconda settimana: la Tappa Bartali e le grandi montagne lombarde

Dopo il primo giorno di riposo, il Giro ripartirà dal Lazio in direzione dell’Appennino centrale. La Palombara Sabina-Norcia, lunga 218 chilometri e con 3.600 metri di dislivello, proporrà un percorso ricco di saliscendi.

Il giorno successivo sarà la volta della frazione più lunga dell’intera edizione, da Gualdo Tadino a Scarperia, con arrivo all’Autodromo del Mugello dopo 220 chilometri. Un’altra occasione per i velocisti, prima di affrontare la montagna toscana.

La dodicesima tappa, da Montecatini Terme a Zeri, sarà la Tappa Bartali. Un percorso inedito di 173 chilometri e 3.400 metri di dislivello, caratterizzato dall’arrivo in salita e dal passaggio sul Passo dei Due Santi. La successiva Borgo Val di Taro-Reggio Emilia, invece, presenterà un tracciato più semplice, adatto a una nuova volata.

Il secondo fine settimana sarà particolarmente importante per la classifica generale. Sabato 22 maggio è in programma la frazione da Cantù Arena ai Piani di Bobbio/Valtorta, lunga 187 chilometri e con 4.900 metri di dislivello. I corridori dovranno affrontare in successione Ghisallo, Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore e Alino.

Domenica 23 maggio spazio alla seconda cronometro individuale, da Monza a Milano: 37,3 chilometri con partenza dall’interno dell’Autodromo Nazionale.

Terza settimana: Mortirolo, Gavia e il ritorno del Monte Zoncolan

Dopo il secondo giorno di riposo, il Giro entrerà nella sua fase decisiva con una delle tappe più dure dell’intera edizione. La Sondrio-Aprica, in programma martedì 25 maggio, prevede 192 chilometri e ben 5.700 metri di dislivello. Protagoniste saranno due delle salite più iconiche del ciclismo italiano: il Mortirolo, che assegnerà il titolo di Montagna Pantani, e il Passo Gavia, designato Cima Coppi.

Una giornata destinata a pesare sulle ambizioni di chi punta alla vittoria finale, con un dislivello particolarmente elevato e difficoltà altimetriche che potrebbero determinare importanti cambiamenti nella classifica generale.

Il giorno successivo la Chiari-Vo’ offrirà una nuova opportunità ai velocisti, prima di tornare in montagna con la Rovereto-Madonna di Campiglio, settimo arrivo in salita dell’edizione. La diciannovesima frazione, da Rovereto a Sacile, sarà invece lunga 199 chilometri e con 3.000 metri di dislivello: un’occasione per gli attaccanti alla vigilia dell’ultima grande salita.

Sabato 29 maggio il grande protagonista sarà il Monte Zoncolan. La tappa partirà da Pordenone e porterà i corridori fino alla cima delle Alpi Carniche, affrontando la salita dal versante di Ovaro. Un ritorno atteso a sei anni dal successo di Lorenzo Fortunato.

La 21ª e ultima tappa sarà infine la tradizionale passerella nella Capitale. Roma ospiterà per il quinto anno consecutivo il gran finale del Giro d’Italia, con il vincitore che solleverà al cielo il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna.

Giro d’Italia 2027, tutte le 21 tappe: date, percorsi e chilometraggi

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