Europei di ciclismo su strada: Ciccone e Scaroni sul podio, ma l’oro è di Evenepoel

Finale beffa per l’Italia agli Europei di ciclismo su strada, in Slovenia. Gli Azzurri portano due atleti sul podio nella gara da Ljubljana a Sencur di 196.3 km, con Giulio Ciccone argento e Christian Scaroni bronzo. La medaglia d’oro è andata al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che in uno sprint ristretto mozzafiato ha battuto in rimonta proprio Ciccone al fotofinish.

Un’autentica beffa per l’azzurro, che nella volata finale sembrava aver preso un vantaggio incolmabile sul belga, che invece è riuscito a piazzare la zampata vincente proprio sulla linea del traguardo.

Evenepoel: “Non credevo più nella vittoria, ma ce l’ho fatta”

“E’ fantastico, devo ringraziare tutti i miei compagni che hanno fatto un lavoro eccezionale. C’è stata una situazione scomoda, sono caduto ma siamo rimasti calmi e siamo tornati sul nostro piano riuscendo ad attaccare con Ciccone. Allo sprint pensavo di non vincere più, ma sono riuscito a passarlo proprio sul traguardo. Le immagini sono chiare”. Così Remco Evenepoel commenta la vittoria negli Europei di ciclismo, unico trofeo in linea che mancava al suo palmares, battendo in volata l’azzurro Giulio Ciccone. “È stata una settimana durissima, ma sono contento di questa prestazione dopo il Mondiale in Canada che mi è pesato più di quello che pensavo. Ho deluso il mio paese al Mondiale, ma sono felice per questa vittoria”, ha aggiunto il belga.