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giovedì 24 settembre 2026

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Fariba Hashimi, la ciclista afghana che si fingeva uomo per poter pedalare: le foto della vittoria ai Giochi Asiatici 2026

Fariba Hashimi, la ciclista afghana che si fingeva uomo per poter pedalare: le foto della vittoria ai Giochi Asiatici 2026
Fariba Hashimi dell’Afghanistan di Vini Fantini durante la tappa 9 del Giro d’Italia femminile, da Saluzzo a Saluzzo, 7 giugno 2026. (Foto di Davide Spada/Lapresse)
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Martedì 22 settembre ha conquistato la medaglia d’argento nella gara femminile di ciclismo su strada

Fariba Hashimi dell'Afghanistan di Vini Fantini durante la fase 2 del Giro díItalia femminile, da Roncade a Caorle, 31 maggio 2026 (foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Fariba Hashimi dell'Afghanistan di Vini Fantini durante la fase 2 del Giro díItalia femminile, da Roncade a Caorle, 31 maggio 2026 (foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Fariba Hashimi dell'Afghanistan di Vini Fantini durante la tappa 2 del Giro d'Italia femminile, da Roncade a Caorle, 31 maggio 2026 (foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Fariba Hashimi dell'Afghanistan di Vini Fantini durante la tappa 3 del Giro d'Italia femminile, da Bibione a Buja, 1 giugno 2026 (foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
L'afghana Fariba Hashimi, della Vini Fantini durante la quarta tappa – una cronometro individuale – del Giro d'Italia Women, da Belluno al Nevegal, 2 giugno 2026 (Foto di Marco Alpozzi / LaPresse)
Il tatuaggio dell’afghana Fariba Hashimi, della Vini Fantini durante la quarta tappa – una cronometro individuale – del Giro d'Italia Women, da Belluno al Nevegal, 2 giugno 2026 (Foto di Marco Alpozzi / LaPresse)
Fariba Hashimi dell'Afghanistan di Vini Fantini durante la tappa 9 del Giro d'Italia femminile, da Saluzzo a Saluzzo, 7 giugno 2026. (Foto di Davide Spada/Lapresse)
Fariba Hashimi dell'Afghanistan di Vini Fantini durante la tappa 9 del Giro d'Italia femminile, da Saluzzo a Saluzzo, 7 giugno 2026. (Foto di Davide Spada/Lapresse)

Fariba Hashimi è una ciclista afghana di 23 anni e martedì 22 settembre ha conquistato la medaglia d’argento nella gara femminile di ciclismo su strada ai Giochi Asiatici 2026. Prima donna afghana a vincere una medaglia dal 2002, Fariba ha lasciato il Paese nel 2021 dopo la presa del potere dei Talebani. Nelle sue recenti interviste, la campionessa ha raccontato come in patria si travestisse da uomo per potersi allenare in bicicletta. Ecco alcune delle foto più belle della sua gara.

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