Fariba Hashimi, la ciclista afghana che si fingeva uomo per poter pedalare: le foto della vittoria ai Giochi Asiatici 2026

Fariba Hashimi è una ciclista afghana di 23 anni e martedì 22 settembre ha conquistato la medaglia d’argento nella gara femminile di ciclismo su strada ai Giochi Asiatici 2026. Prima donna afghana a vincere una medaglia dal 2002, Fariba ha lasciato il Paese nel 2021 dopo la presa del potere dei Talebani. Nelle sue recenti interviste, la campionessa ha raccontato come in patria si travestisse da uomo per potersi allenare in bicicletta. Ecco alcune delle foto più belle della sua gara.