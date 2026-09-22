Mondiali ciclismo, Italia oro nella staffetta mista a Montreal

Una grande Italia conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista a cronometro ai Mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Il sestetto azzurro composto da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel ha chiuso la prova con il tempo di 51’32”, su un percorso di 20,3 km affrontato prima dagli uomini e poi dalle donne.

🌈🇮🇹 Italy 🇮🇹🌈



2026 UCI Team Time Trial Mixed Relay World Champions🥇#Montréal2026 pic.twitter.com/UIk6edCfEg — UCI (@UCI_cycling) September 22, 2026

Medaglia d’argento per la Francia con 51’40” e bronzo per la Svizzera con 51’52”. Per l’Italia è la prima medaglia d’oro in questa specialità dopo due bronzi e un argento. È anche la terza medaglia conquistata dalla spedizione azzurra ai Mondiali di Montreal 2026.