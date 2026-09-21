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lunedì 21 settembre 2026

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Mondiali ciclismo, argento Milesi nella cronometro U23

Mondiali ciclismo, argento Milesi nella cronometro U23
Nicolas Milesi (Foto X @UCI_cycling)
LaPresse
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Lontano dai migliori l’altro italiano in gara, Alessandro Cattani

Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo in corso a Montreal, in Canada. Nicolas Milesi ha conquistato l’argento nella cronometro riservata alla categoria Under 23. Il ciclista azzurro ha completato la prova di 31,3 km in 37″33, piazzandosi alle spalle del nuovo campione del mondo, l’olandese Ryan Gal, che lo ha preceduto per sette secondi. Completa il podio lo spagnolo Hector Alvarez, bronzo a undici secondi dal vincitore. Lontano dai migliori l’altro italiano in gara, Alessandro Cattani, 21° al traguardo. 

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