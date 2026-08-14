Ciclismo, tragedia al Giro del Portogallo: morto corridore 19enne

Lutto nel mondo del ciclismo. E’ morto all’età di 19 anni, vittima di un incidente durante l’ottava tappa del Giro di Portogallo, il corridore britannico Finlay Tarling, fratello di Joshua Tarling, ciclista della Netcompany-Ineos e campione europeo a cronometro nel 2023. Lo hanno confermato gli organizzatori della corsa, “profondamente rattristati nell’annunciare la morte del ciclista britannico Finlay Tarling del Team di Sviluppo NSN, a seguito di un grave incidente durante l’ottava tappa, tra Melgaço e Fafe – si legge nel comunicato diffuso sui social – La corsa è stata neutralizzata e la cerimonia di premiazione non avrà luogo per rispetto e in segno di lutto”. Secondo quanto ricostruisce ‘A Bola’ il ragazzo è stato investito da un veicolo che viaggiava in direzione opposta e non faceva parte della carovana del Giro di Portogallo.