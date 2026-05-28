Giro d'Italia, Magnier vince ancora: Vingegaard resta saldo in maglia rosa

Paul Magnier conquista la 18ª tappa del Giro d’Italia e firma il terzo successo personale in questa edizione. Il corridore francese si è imposto nella frazione da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, battendo in una volata gli italiani Edoardo Zambanini e Jonathan Milan. Una vittoria che permette a Magnier di consolidare anche la maglia ciclamino della classifica a punti. Nel finale il muro di Ca’ del Poggio non ha fatto selezione. L’unico vero scatto è stato quello di Afonso Eulalio, ripreso però poco prima dell’arrivo. Il portoghese resta in maglia bianca Conad, davanti a Davide Piganzoli e Mathys Rondel. Nessuna novità invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa con oltre quattro minuti di vantaggio su Felix Gall, mentre Thymen Arensman resta terzo. Domani il Giro entrerà nella fase decisiva con la 19ª tappa da Feltre ad Alleghe, primo dei due grandi tapponi dolomitici destinati a decidere la corsa rosa.