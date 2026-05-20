Giro d’Italia 2026, Narvaez fa tris: l’ecuadoriano è primo a Chiavari. Eulalio ancora maglia rosa

Jhonatan Narvaez (UAE) ha vinto anche l’11ᵃ tappa del Giro d’Italia 2026, da Porcari a Chiavari di 195 km, dopo quella di 4 giorni fa con arrivo a Fermo e del 12 maggio a Cosenza. Il ciclista ecuadoriano dopo una lunga fuga ha regolato in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar), terzo l’italiano Diego Ulissi (Astana). In ritardo il gruppo maglia rosa, che resta sulle spalle di Afonso Eulalio.

Il gruppo dei migliori è arrivato con un ritardo di oltre 3′ dal vincitore di tappa Narvaez. E’ anche la quarta vittoria per l’UAE in questo Giro. Domani è in programma la 12ᵃ tappa da Imperia a Novi Ligure di 175 km.

🇪🇨 Jhonatan Narvaez (UEX) wins in Chiavari ! 🏆



🥇 🇪🇨 Jhonatan Narvaez (UEX)

🥈 🇪🇸 Enric Mas (MOV)

🥉 🇮🇹 Diego Ulissi (XAT)#GirodItalia pic.twitter.com/BH1CQLkncb — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026

Narvaez: “Vittoria difficile, oggi ero al limite”

“E’ stata una tappa difficile, soprattutto perché abbiamo mancato la prima fuga e poi anche la seconda. Dopo due ore di corsa dura ho provato a rientrare direttamente sulla testa della corsa”. Così pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jhonatan Narvaez ha commentato la tappa odierna del Giro. “Mi sono difeso sulle salite, perché ho capito che Enric Mas era il più forte. Ero al limite perché siamo andati a tutta per tutto il giorno ma sono riuscito a farcela ancora una volta”, ha aggiunto.

Win Number 5 for Jhonny on this #Giroditalia



–> Winningest rider from Ecuador on La Corsa Rosa 💞 pic.twitter.com/FyP5fTZPrj — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026

Eulalio conserva la maglia Bianca Conad

Il portoghese Afonso Eulalio si conferma Maglia Bianca Conad, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2001, anche dopo la 11/a tappa del Giro d’Italia la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 km. Visto che il corridore lusitano veste anche la maglia rosa, al suo posto quella bianca nella 12ᵃ tappa di domani sarà indossata ancora da Giulio Pellizzari della Red Bull Bora-Hansgrohe.

Afonso Oliveira Eulálio (Photo by Gianmattia D’Alberto/LaPresse)

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