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sabato 16 maggio 2026

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Giro d’Italia 2026, bis Narvaez: ecuadoriano vince tappa di Fermo

Giro d’Italia 2026, bis Narvaez: ecuadoriano vince tappa di Fermo
Narvaez al traguardo (Foto Massimo Paolone/LaPresse)
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Eulalio resta maglia rosa e maglia bianca Conad

Bis di Jhonatan Narvaez. Il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo. Per l’ecuadoriano è il secondo successo di tappa dopo la vittoria di Cosenza. Secondo posto per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

Eulalio resta in maglia rosa

Afonso Eulalio, Bahrain Victorious, resta in maglia Rosa dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Il portoghese comanda con 3’15” sul danese Jonas Vingegaard.

Eulalio anche leader maglia Bianca Conad, la indossa Pellizzari

Afonso Eulalio, Bahrain Victorious, resta anche il leader della classifica della maglia Bianca Conad dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane, domani, sarà però sulle spalle di Giulio Pellizzari dal momento che Eulalio è anche in maglia Rosa.

Giro d’Italia 2026, bis Narvaez: ecuadoriano vince tappa di Fermo
Pellizzari con la maglia bianca Conad (Foto Massimo Paolone/LaPresse)
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