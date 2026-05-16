Giro d’Italia 2026, bis Narvaez: ecuadoriano vince tappa di Fermo

Bis di Jhonatan Narvaez. Il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo. Per l’ecuadoriano è il secondo successo di tappa dopo la vittoria di Cosenza. Secondo posto per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
Eulalio resta in maglia rosa
Afonso Eulalio, Bahrain Victorious, resta in maglia Rosa dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Il portoghese comanda con 3’15” sul danese Jonas Vingegaard.
Eulalio anche leader maglia Bianca Conad, la indossa Pellizzari
Afonso Eulalio, Bahrain Victorious, resta anche il leader della classifica della maglia Bianca Conad dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane, domani, sarà però sulle spalle di Giulio Pellizzari dal momento che Eulalio è anche in maglia Rosa.